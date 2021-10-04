Сергей Прядкин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сергей Прядкин

Прядкин покинет пост президента РПЛ. Об этом говорят три разных источника

вчера, 14:51

Об этом пишут сразу несколько источников.

  • По информации Sport24, клубы РПЛ могут выдвинуть вотум недоверия, если Сергей Прядкин не уйдет с поста президента РПЛ по собственному желанию.
  • По данным РБК, Прядкин уйдет в отставку – именно по собственному желанию, не желая ругаться с клубами.
  • «Р-Спорт» сообщает, что отставка состоится во вторник, 5 октября.

Главой РПЛ Прядкин стал в ноябре 2007 года. С тех пор он был ее бессменным президентом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как Сергей Прядкин выбирается на пост президента РПЛ: за 18 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сергей Прядкин