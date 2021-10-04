Прядкин покинет пост президента РПЛ. Об этом говорят три разных источника

Об этом пишут сразу несколько источников.

По информации Sport24, клубы РПЛ могут выдвинуть вотум недоверия, если Сергей Прядкин не уйдет с поста президента РПЛ по собственному желанию.

По данным РБК, Прядкин уйдет в отставку – именно по собственному желанию, не желая ругаться с клубами.

«Р-Спорт» сообщает, что отставка состоится во вторник, 5 октября.

Главой РПЛ Прядкин стал в ноябре 2007 года. С тех пор он был ее бессменным президентом.