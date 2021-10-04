Сергей Прядкин
Прядкин покинет пост президента РПЛ. Об этом говорят три разных источника
вчера, 14:51
Об этом пишут сразу несколько источников.
- По информации Sport24, клубы РПЛ могут выдвинуть вотум недоверия, если Сергей Прядкин не уйдет с поста президента РПЛ по собственному желанию.
- По данным РБК, Прядкин уйдет в отставку – именно по собственному желанию, не желая ругаться с клубами.
- «Р-Спорт» сообщает, что отставка состоится во вторник, 5 октября.
Главой РПЛ Прядкин стал в ноябре 2007 года. С тех пор он был ее бессменным президентом.
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