🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в спортивной гимнастике на брусьях

В финальном женском турнире на разновысоких брусьях 🇷🇺 Анастасия Ильянкова набрала 14,833 балла и заняла второе место. Лучшей стала Нина Дервал – 15,200.

Подиум:

1. 🇧🇪 Нина Дервал.

2. 🇷🇺 Анастасия Ильянкова

3. 🇺🇸 Суниса Ли.

Ильянковой 20 лет. Она выигрывала золото на чемпионате Европы-2019 на брусьях.

Ангелина Мельникова заняла последнее место – 13,066. Она выигрывала золото Олимпиады-2020 в командном многоборье.

Медальный зачет Олимпиады-2020