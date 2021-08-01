Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в спортивной гимнастике на брусьях
01 августа, 14:17
В финальном женском турнире на разновысоких брусьях 🇷🇺 Анастасия Ильянкова набрала 14,833 балла и заняла второе место. Лучшей стала Нина Дервал – 15,200.
Подиум:
1. 🇧🇪 Нина Дервал.
2. 🇷🇺 Анастасия Ильянкова
3. 🇺🇸 Суниса Ли.
- Ильянковой 20 лет. Она выигрывала золото на чемпионате Европы-2019 на брусьях.
- Ангелина Мельникова заняла последнее место – 13,066. Она выигрывала золото Олимпиады-2020 в командном многоборье.
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