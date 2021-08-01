Байлс не выступит в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Это ее пятое снятие с соревнований

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 🇺🇸 Симона Байлс отказалась от выступлений в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Ее заменит 🇬🇧 Дженнифер Гадирова.

«Симона снялась с финала соревнований и примет решение о бревне позже на этой неделе. В любом случае мы все с тобой, Симона», – говорится в заявлении федерации спортивной гимнастики США.

Байлс пятый раз снялась с соревнований в Токио:

в командном многоборье, где завершила выступления после опорного прыжка

в личном многоборье

в финале опорного прыжка

в финале брусьев

После снятия с командного многоборья Байлс заявила о психических проблемах со здоровьем.