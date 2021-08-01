Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
Симоне Байлс
Байлс не выступит в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Это ее пятое снятие с соревнований
01 августа, 08:37
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 🇺🇸 Симона Байлс отказалась от выступлений в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Ее заменит 🇬🇧 Дженнифер Гадирова.
«Симона снялась с финала соревнований и примет решение о бревне позже на этой неделе. В любом случае мы все с тобой, Симона», – говорится в заявлении федерации спортивной гимнастики США.
Байлс пятый раз снялась с соревнований в Токио:
- в командном многоборье, где завершила выступления после опорного прыжка
- в личном многоборье
- в финале опорного прыжка
- в финале брусьев
После снятия с командного многоборья Байлс заявила о психических проблемах со здоровьем.
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