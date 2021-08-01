Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
Симоне Байлс
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#Олимпиада-2020 #Симоне Байлс #спортивная гимнастика

Байлс не выступит в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Это ее пятое снятие с соревнований

01 августа, 08:37

XinHua / Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 🇺🇸 Симона Байлс отказалась от выступлений в финале вольных упражнений на Олимпиаде-2020. Ее заменит 🇬🇧 Дженнифер Гадирова.

«Симона снялась с финала соревнований и примет решение о бревне позже на этой неделе. В любом случае мы все с тобой, Симона», – говорится в заявлении федерации спортивной гимнастики США.

Байлс пятый раз снялась с соревнований в Токио:

  • в командном многоборье, где завершила выступления после опорного прыжка
  • в личном многоборье
  • в финале опорного прыжка
  • в финале брусьев

После снятия с командного многоборья Байлс заявила о психических проблемах со здоровьем.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Федерация спортивной гимнастики США
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