Байлс не выступит в личном многоборье на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем. Она четырехкратная олимпийская чемпионка

Официальное заявление федерации спортивной гимнастики США:

«После медицинского обследования Симоне Байлс отказалась от участия в финальном индивидуальном многоборье, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье. Мы искренне поддерживаем ее решение и приветствуем храбрость в том, что она расставила приоритеты для собственного благополучия. Ее смелость еще раз показывает, почему она для многих – образец для подражания».

Симоне Байлс снялась с командного многоборья после опорного прыжка. Сборная США выступила с заявлением, что причина этого – проблемы со здоровьем.

Вместо Байлс в составе США выступит Кэри Джейд. Соревнования пройдут 29 июля.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.

После выступления в командном многоборье Байлс сказала: «Я должна делать то, что правильно для меня, и сосредоточиться на моем психическом здоровье и не подвергать опасности здоровье и благополучие.

Отстойно сражаться с собственной головой. Вы делаете это для себя, но слишком беспокоитесь о том, что скажут все остальные и что подумают в интернете.

После своего выступления я просто не хотела продолжать. Травма? Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости».