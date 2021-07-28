🇷🇺🥉 Нагорный выиграл бронзу на Олимпиаде-2020 в личном многоборье по спортивной гимнастике

Никита Нагорный и Артур Далалоян выступили в личном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Далалоян набрал 86,248 балла и занял шестое место, у Нагорного – 88,031 балла и третье место.

Подиум:

1. 🇯🇵 Даики Хасимото – 88,465.

2. 🇨🇳 Сяо Жотэн – 88,065.

3. 🇷🇺 Никита Нагорный – 88,031.

Сборная России – победители Олимпиады-2020 в командном многоборье. Вместе с Нагорным и Далалояном олимпийскими чемпионами стали Давид Белявский и Денис Аблязин: