Олимпиада-2020
Никита Нагорный
спортивная гимнастика
Артур Далалоян
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🇷🇺🥉 Нагорный выиграл бронзу на Олимпиаде-2020 в личном многоборье по спортивной гимнастике
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Никита Нагорный и Артур Далалоян выступили в личном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020. Далалоян набрал 86,248 балла и занял шестое место, у Нагорного – 88,031 балла и третье место.
Подиум:
1. 🇯🇵 Даики Хасимото – 88,465.
2. 🇨🇳 Сяо Жотэн – 88,065.
3. 🇷🇺 Никита Нагорный – 88,031.
Сборная России – победители Олимпиады-2020 в командном многоборье. Вместе с Нагорным и Далалояном олимпийскими чемпионами стали Давид Белявский и Денис Аблязин:
- Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
- Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
- Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат
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