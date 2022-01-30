Артур Далалоян
«Меня не так поняли». Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры
4 часа назад
Гимнаст Артур Далалоян написал в инстаграме, что не завершает карьеру.
Он обратился к журналистам и объяснил: «Имелось в виду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждет много больших турниров!»
Далалоян – победитель Олимпиады-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. В другом посте он писал, что семья находится на первом месте. Сейчас Далалоян удалил предыдущий пост.
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