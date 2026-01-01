Спортивная гимнастика: Материалы

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Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль
#Симоне Байлс
Почему Россия не получила золото в гимнастике при равных баллах. Дело не в сложности – у соперника была лучшая попытка
#Олимпиада-2020
Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия
#Олимпиада-2020
«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смыл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
#Никита Нагорный
Важная драма внутри победы русских гимнасток на Олимпиаде. Они дважды падали с бревна, а первой их поздравила главная соперница-американка
#спортивная гимнастика
Главная гимнастка мира снялась с финала многоборья. Это повлияло на новое золото России
#Симоне Байлс
44-летняя гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде. Это рекорд в гимнастике, но не во всех видах спорта
#Оксана Чусовитина
# новости
«Меня не так поняли». Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры
Артур Далалоян – о спорте: «Наверное, пора уже приземлиться»
«Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен». Гимнаст Нагорный отказался от предложения стать депутатом
Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности
Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира. Они выиграли Олимпиаду-2020
Четыре российских спортсмена выиграли по три медали на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель в сборной
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
🥉🇷🇺 Нагорный взял бронзу в спортивной гимнастике. Это его третья медаль на Олимпиаде в Токио
Узнаем наших гимнастов-чемпионов тут. 1) Придумал сальто имени себя, 2) Женился на фанатке, 3) Сделал фото с волейболисткой на 40 см выше
#Олимпиада-2020
Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
#Никита Нагорный
Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат 😍
#Олимпиада-2020
Гимнаст Далалоян заплакал после выступления на Олимпиаде. Три месяца назад он порвал ахилл – нога даже не двигалась
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#Артур Далалоян
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#Олимпиада-2020
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Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
#Футбол
Нагорный – чемпион мира. Он шел к этому титулу 4 года
#Никита Нагорный