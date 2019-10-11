Нагорный – чемпион мира. Он шел к этому титулу 4 года

ЧМ-2018 в Дохе. Никита Нагорный завоевал бронзу в многоборье. Тогда он пообещал, что за год сделает все, чтобы приблизиться к победе.

Дальше были победа на ЧЕ в Щецине на брусьях, победа там же в многоборье. И долгожданный чемпионат мира, в котором Нагорный сначала победил со сборной в многоборье. После чего сказал:

«Я не сразу понял, когда приземлился после перекладины, не смотрел оценки китайцев. Я болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел, потому что мне надо было настраиваться, я подходил заключительным, от меня все зависело.

Еще с самого утра я кидался такими фразами: «Давайте сегодня повесим желтые ленточки на шеи!» Был такой вот настрой небольшой, самоубеждение или самоуспокоение.

Когда выходили на перекладину, у всех горели глаза, выходили и знали, что мы сделаем от начала и до конца все. И нам помогла эта вера, никогда не сдавайтесь, верьте в себя», – сказал Нагорный.

Сейчас – золото ЧМ в личном зачете (второй – Артур Далоян). Еще в 2015-м Нагорный бился на чемпионатах России. Сейчас добрался до победы на чемпионате мира.