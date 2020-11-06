Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»

Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Еще в июне он говорил, что плохо себя чувствует и никуда не выходит. Этот текст – про спортивную часть в жизни и творчестве Жванецкого.

Жванецкий владел разрядом по спортивной гимнастике и везде расставил беговые дорожки даже после 80 лет

Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота. От него он выступал на соревнованиях по спортивной гимнастике и даже имел второй разряд.

«Как тогда говорили, «по первому работал». Но не заслужил. Стойки всякие делал на ковре. Хорошо шли вольные упражнения, – вспоминал Жванецкий. – Фигура атлетическая у меня была долго. Ну как долго... Еще недавно мне говорили, что хорошо бы заняться тяжелой атлетикой. Но когда юмор прет отовсюду... Попробуй заниматься тяжелой атлетикой, когда у тебя шутки получаются».

Даже в 84 года он занимался спортом: «Нужно все-таки каждый день стоять на тренажере. Беговая дорожка». Так он и советовал: «Занимайтесь своими ногами – на тренажерах или просто ходите. Пусть день, когда вы будете заправлять пиджак в брюки, наступит как можно позднее».

«Он ходит пешком на тренажере по часу практически каждый день, за исключением, когда планируется концерт или запись. У нас тренажеры везде – в загородных домах, в квартире», – рассказывала жена Наталья Сурова.