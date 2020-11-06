Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Еще в июне он говорил, что плохо себя чувствует и никуда не выходит. Этот текст – про спортивную часть в жизни и творчестве Жванецкого.
Жванецкий владел разрядом по спортивной гимнастике и везде расставил беговые дорожки даже после 80 лет
Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота. От него он выступал на соревнованиях по спортивной гимнастике и даже имел второй разряд.
«Как тогда говорили, «по первому работал». Но не заслужил. Стойки всякие делал на ковре. Хорошо шли вольные упражнения, – вспоминал Жванецкий. – Фигура атлетическая у меня была долго. Ну как долго... Еще недавно мне говорили, что хорошо бы заняться тяжелой атлетикой. Но когда юмор прет отовсюду... Попробуй заниматься тяжелой атлетикой, когда у тебя шутки получаются».
Даже в 84 года он занимался спортом: «Нужно все-таки каждый день стоять на тренажере. Беговая дорожка». Так он и советовал: «Занимайтесь своими ногами – на тренажерах или просто ходите. Пусть день, когда вы будете заправлять пиджак в брюки, наступит как можно позднее».
«Он ходит пешком на тренажере по часу практически каждый день, за исключением, когда планируется концерт или запись. У нас тренажеры везде – в загородных домах, в квартире», – рассказывала жена Наталья Сурова.
Жванецкий смотрел спорт и очень ценил Месси
В 2018–м перед чемпионатом мира он рассказывал: «Я с интересом стал смотреть по ТВ соревнования по хоккею и футболу. Из политики меня выдавила скука – во всех этих передачах все предсказуемо, никто ни разу не сказал: «Я был неправ!» Если ты хочешь что–то живое видеть по телевизору, ты выбираешь спорт. Особенно женский теннис! Я даже забегал с другой стороны телевизора, чтобы посмотреть, как смотрится та, которая мне нравится.
Так постепенно я перешел от политических диспутов к настоящим соревнованиям, где две команды, где противники, где есть свои жертвы, своя кровь. И самое главное – есть правила этой схватки, есть судья. Все это – как маленькая война. Конечно, это интересно смотреть!»
Роман Карцев говорил: «Мишаня смотрит, разбирается, но никогда ни за кого не болел. Во время чемпионата мира в Бразилии мы ежедневно перезванивались, обменивались впечатлениями. Ему тоже нравится Месси, он в диком восторге от игры немцев».
Про Месси было высказывание и в начале 2010–х: «Главное – это ощущение от самого действа на поле. В этом году, например, «Барселона» проиграла почти все, но это не мешало мне восхищаться этим маленьким, кургузым, но невероятно думающим аргентинцем – Месси. Если на поле есть мысль, есть игра, есть таланты – я все прощаю».
Жванецкий шутил про спорт. И через спорт – про жизнь и любовь к Одессе
Просто цитаты:
«Физкультура продлевает жизнь на пять лет,но эти пять лет нужно провести в спортзале!»
«Вся наша жизнь – спорт, потому так высоко прыгаем, что толчок сильный получаем. Потому и тяжести огромные перетаскиваем, что в запас, только по мешкам и узнаешь, откуда возвратился. По детским крикам взрослых разыщешь, по асфальту – исполком. По тропе – киоск. По прямыми углам – новые районы. По гулу – стадион. По бегу на результат – спринт. По бегу за результатом – сапоги. По бегу без результата – бесплатное лечение. Что в молодости спорт – в старости дрова, керосин и гирьки – вечное движение».
«Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас? Сейчас я тебе скажу. Сейчас, подожди, значит, это был тридцать третий год. Значит, стадион «Водник». Он бил правой ногой в левый угол. Я сидел в пятнадцатом ряду. Да, ему сейчас сорок лет, моему сыну. А что, Одесса это Одесса, я всю жизнь на стадионе. Всю жизнь. Моя жена несчастная женщина. Она не может смотреть на меня без слез. Она мне прочитала, что в Бразилии кто–то умер на стадионе. Так я ей сказал, что я бы тоже умер спокойно, если бы увидел такую игру. Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь!»
«Моя жена – несчастная женщина. Она мне прочитала, что в Бразилии кто–то умер на стадионе. Так я ей сказал, что я бы тоже умер спокойно, если бы увидел такую игру. Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь... А что, Одесса – это Одесса, и футбол – это главное».