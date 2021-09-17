Никита Нагорный
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#Никита Нагорный

Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности

3 часа назад

Международная федерация гимнастики (FIG) внесла в кодекс очков в мужской гимнастике четыре новых элемента. Все они названы в честь спортсменов, один из них – Никита Нагорный.

На чемпионате Европы он выполнил тройное сальто назад согнувшись. FIG назвала этот элемент The Nagornyy и присвоила ему оценку I (по шкале от A до I). Это один из трех элементов мужской гимнастики, имеющий наивысшую оценку сложности.

Чтобы FIG кодифицировала элемент, спортсмен должен исполнить его на Олимпиаде, континентальном соревновании или чемпионате мира, а также на Кубке мира или Кубке вызова.

Три других элемента названы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.

Нагорному 24 года. Он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. На Олимпиаде он взял золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

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Источник:
Международная федерация гимнастики
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