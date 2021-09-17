Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности

Международная федерация гимнастики (FIG) внесла в кодекс очков в мужской гимнастике четыре новых элемента. Все они названы в честь спортсменов, один из них – Никита Нагорный.

На чемпионате Европы он выполнил тройное сальто назад согнувшись. FIG назвала этот элемент The Nagornyy и присвоила ему оценку I (по шкале от A до I). Это один из трех элементов мужской гимнастики, имеющий наивысшую оценку сложности.