Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного. Ему присвоили высшую оценку сложности
Международная федерация гимнастики (FIG) внесла в кодекс очков в мужской гимнастике четыре новых элемента. Все они названы в честь спортсменов, один из них – Никита Нагорный.
На чемпионате Европы он выполнил тройное сальто назад согнувшись. FIG назвала этот элемент The Nagornyy и присвоила ему оценку I (по шкале от A до I). Это один из трех элементов мужской гимнастики, имеющий наивысшую оценку сложности.
Чтобы FIG кодифицировала элемент, спортсмен должен исполнить его на Олимпиаде, континентальном соревновании или чемпионате мира, а также на Кубке мира или Кубке вызова.
Три других элемента названы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.
Нагорному 24 года. Он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. На Олимпиаде он взял золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине.