🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в опорном прыжке. Аблязин взял вторую медаль на Олимпиаде-2020

Завершились соревнования по спортивной гимнастике в опорном прыжке среди мужчин на Олимпиаде-2020.

Денис Аблязин набрал 14,783 балла и завоевал серебряную медаль. Чемпионом стал Син Джи-хван, который показал такой же результат, но с большей сложностью.

Пятое место занял Никита Нагорный – 14,716.

Подиум:

1. 🇰🇷 Син Джи-хван.

2. 🇷🇺 Денис Аблязин.

3. 🇦🇲 Артур Давтян.

Аблязин – олимпийский чемпион Токио в командном многоборье.

Он выиграл серебро в опорном прыжке на третьей Олимпиаде подряд.

Медальный зачет Олимпиады-2020