Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
Денис Аблязин
🥈🇷🇺 Россия выиграла серебро в опорном прыжке. Аблязин взял вторую медаль на Олимпиаде-2020
вчера, 13:36
Завершились соревнования по спортивной гимнастике в опорном прыжке среди мужчин на Олимпиаде-2020.
Денис Аблязин набрал 14,783 балла и завоевал серебряную медаль. Чемпионом стал Син Джи-хван, который показал такой же результат, но с большей сложностью.
Пятое место занял Никита Нагорный – 14,716.
Подиум:
1. 🇰🇷 Син Джи-хван.
2. 🇷🇺 Денис Аблязин.
3. 🇦🇲 Артур Давтян.
Аблязин – олимпийский чемпион Токио в командном многоборье.
Он выиграл серебро в опорном прыжке на третьей Олимпиаде подряд.
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