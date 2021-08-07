Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота
7 августа в Токио проходит финал по личному многоборью, в которых выступали наши спортсменки – сестры Аверины. Один из главных моментов этого этапа соревнований – судейство и оценки, с которыми не согласны много соперников. Он и повлиял на итоговый расклад, который получился для России неудачным.
Гимнастки много раз подавали протесты – сестры Аверины сделали это четырежды
Комментаторы по Первому каналу говорили, что примерно каждая вторая спортсменка оспаривала решение судей после появления оценок. Судьи частично удовлетворяли протесты и накидывали к каждому выступлению по 0,2 балла.
От несправедливого судейства пострадали и наши спортсменки. Арина Аверина подавала протест дважды. Первый был после упражнения с мячом – она получила 27,900, но судьи балл не повысили. За выступление с булавами Арина Аверина получила 27,400 балла, судьи подняли его до 27,800.
Оценку за выступление с булавами оспаривала и Дина Аверина. Она получила всего 28,150 балла. Но оспорить этот результат не получилось – судьи не повысили ей оценку. В финальном упражнении судьи тоже оценили ее выступление ниже израильтянки Линой Ашрам, которая к тому моменту шла первой в личном зачете. Протест Авериной судьи отклонили.
Как вообще выставляются оценки в художественной гимнастике?
Можно ли сказать, что оценки судей субъективны? Да. Основные моменты:
- Выступление должно проходить по всей площади ковра.
- Выступление должно закончиться в момент завершения музыкального сопровождения.
- В конце выступления гимнастка должна касаться любой частью тела предмета, с которым проходило выступление.
- Выступление гимнастов оценивают три независимых судьи. Техническое жюри оценивает уровень сложности — трудности тела и трудности предмета. Судья по трудности тела может максимально поставить оценку 10 баллов, как и с трудностью тела – 10 баллов. Итоговая оценка по трудности – средний балл между трудностью тела и предмета.
- Исполнительское жюри ставит оценку за технику.
- Мелкие ошибки – минус 0, 1 балла. Средние – минус 0,2. Тяжелые – минус 0,3.
- Есть штрафы за падение предмета. 0,3 – если гимнастка сразу взяла предмет. 0,5 – после небольшого перемещения. 0,7 – после длинного перемещение (от 4 шагов).
- Выход за пределы ковра – минус 0,2 балла.
- Конец упражнения в момент, когда еще играла музыка – минус 0,5 балла.
После финального упражнения наша отстала от победительницы на 0,15 – судьи выставляли оценки пять минут
Судьба золотой медали в многоборье решалась после финального упражнения. Одна из фаворитов, израильтянка Линой Ашрам была первой. И соперничество ей могла навязать только Дина Аверина, которая выступала последней. Дина Аверина выступила, но показала результат на 0,15 балла хуже, чем Ашрам. Итога выступления:
🥇 Линой Ашрам (Израиль) – 107,800.
🥈 Дина Аверина (Россия) – 107,650.
🥉 Алина Горносько (Белорусии) – 102,700.
Арина Аверина по итогам трех упражнений набрала 102,100 балла, но заняла четвертое место. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золота в личном многоборье в художественной гимнастике.