Финал по многоборью в художественной гимнастике – большой скандал: много протестов, Авериных засудили, а Россия осталась без золота

Гимнастки много раз подавали протесты – сестры Аверины сделали это четырежды

Комментаторы по Первому каналу говорили, что примерно каждая вторая спортсменка оспаривала решение судей после появления оценок. Судьи частично удовлетворяли протесты и накидывали к каждому выступлению по 0,2 балла.

От несправедливого судейства пострадали и наши спортсменки. Арина Аверина подавала протест дважды. Первый был после упражнения с мячом – она получила 27,900, но судьи балл не повысили. За выступление с булавами Арина Аверина получила 27,400 балла, судьи подняли его до 27,800.

Оценку за выступление с булавами оспаривала и Дина Аверина. Она получила всего 28,150 балла. Но оспорить этот результат не получилось – судьи не повысили ей оценку. В финальном упражнении судьи тоже оценили ее выступление ниже израильтянки Линой Ашрам, которая к тому моменту шла первой в личном зачете. Протест Авериной судьи отклонили.