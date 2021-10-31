художественная гимнастика
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Россия взяла золото и серебро в двух видах групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике
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31 октября в японском Китакюсю разыгрывались последние комплекты медалей. Сборная России оказалась в числе призеров в двух видах групповых упражнений.
5 мячей, топ-3:
1. Россия (Мария Толкачева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Анастасия Близнюк, Алиса Тищенко) – 46,000 балла.
2. Италия – 45,600.
3. Япония – 44,500.
3 обруча + 4 булавы, топ-3:
1. Италия – 42,275 балла.
2. Россия – 40,950.
3. Япония – 40,900.
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