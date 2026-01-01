Художественная гимнастика: Новости

Главная
Материалы
Новости
Художественная гимнастика
Россия взяла золото и серебро в двух видах групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике
#художественная гимнастика
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и обошла рекорд Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Это повторение рекорда Евгении Канаевой
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она взяла золото в упражнении с булавами
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Дина Аверина – 15-кратная чемпионка мира. Она выиграла золото в упражнениях с обручем и мячом
#Дина Аверина
Художественная гимнастика
Винер-Усманова заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
#коронавирус
Художественная гимнастика
46-летняя гимнастка Чусовитина возобновила карьеру. Летом она ушла из спорта после восьмой Олимпиады
#Оксана Чусовитина
Художественная гимнастика
Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике
#художественная гимнастика
1
Олимпиада 2020
FIG не нашла нарушений в судействе во время личного многоборья на Олимпиаде. На соревнованиях Ашрам победила Дину Аверину
#Олимпиада-2020
Художественная гимнастика
Белорусская ассоциация гимнастики написала о взломе аккаунта и объяснила этим оскорбление спортсменов из России
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в двух видах по художественной гимнастике на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Сборная России по художественной гимнастике – серебряный призер Олимпиады-2020 в групповом многоборье
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Перед Олимпиадой Дина Аверина четырежды побеждала в многоборье. Чемпионка Ашрам – один раз, когда не было России
#Дина Аверина
Олимпиада 2020
Арина Аверина показала худший результат в упражнении с лентой. У нее запутался снаряд
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике
#Олимпиада-2020
Художественная гимнастика
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова завершила карьеру
#Александра Солдатова