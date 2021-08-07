Арина Аверина показала худший результат в упражнении с лентой. У нее запутался снаряд

Гимнастка Арина Аверина в финале личного многоборья по художественной гимнастике в упражнении с лентой показала худший результат – 19,550 балла.

Во время исполнения Аверина взяла запасную ленту, потому что на основной образовался узел. Она заняла четвертое место на Олимпиаде-2020 с результатом 102,1 балла.

Аверина дважды подавала протест на оценки в других упражнениях – судьи удовлетворили один из них и повысили балл за булавы на 0,4.

Аверина – четырехкратная чемпионка мира. Ее сестра Дина Аверина выиграла серебро.

Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике