Олимпиада-2020
художественная гимнастика
Дина Аверина
Арина Аверина
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#Олимпиада-2020 #Дина Аверина #художественная гимнастика #Арина Аверина

🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике

6 часов назад

Завершились соревнования в личном многоборье по художественной гимнастике. Россию в финальных выступлениях представляли сестры Арина и Дина Аверины.

  • Сестры Аверины трижды подавали протест на оценки: один протест Арины судьи удовлетворили, протест Дины – отклонили.
  • Дина Аверина – 13-кратная чемпионка мира. Арина Аверина – четырехкратная чемпионка мира.
  • Дина набрала 107,650 балла и заняла второе место. Это ее первая медаль на Олимпиадах. Арина стала четвертой с результатом 102,1 балла.

Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике

Подиум:

1. 🇮🇱 Ашрам Линой.

2. 🇷🇺 Дина Аверина.

3. 🇧🇾 Алина Горносько.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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