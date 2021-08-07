Олимпиада-2020
художественная гимнастика
Дина Аверина
Арина Аверина
🥈🇷🇺 Дина Аверина – серебряная призерка Олимпиады-2020 по художественной гимнастике
6 часов назад
Завершились соревнования в личном многоборье по художественной гимнастике. Россию в финальных выступлениях представляли сестры Арина и Дина Аверины.
- Сестры Аверины трижды подавали протест на оценки: один протест Арины судьи удовлетворили, протест Дины – отклонили.
- Дина Аверина – 13-кратная чемпионка мира. Арина Аверина – четырехкратная чемпионка мира.
- Дина набрала 107,650 балла и заняла второе место. Это ее первая медаль на Олимпиадах. Арина стала четвертой с результатом 102,1 балла.
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике
Подиум:
1. 🇮🇱 Ашрам Линой.
2. 🇷🇺 Дина Аверина.
3. 🇧🇾 Алина Горносько.
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