Оксана Чусовитина
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#Оксана Чусовитина

46-летняя гимнастка Чусовитина возобновила карьеру. Летом она ушла из спорта после восьмой Олимпиады

01 октября, 12:31

инстаграм Оксаны Чусовитиной

Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, возобновила карьеру через два месяца после ухода из спорта. Она написала в инстаграме, что готовится к Азиатским играм 2022 года. «Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан».

  • Чусовитиной 46 лет. Это единственная гимнастка, выступавшая на восьми Олимпиадах. Ее первые Игры прошли в 1992 году.
  • После Игр в Токио она сказала: «Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет!»

Ее единственная олимпийская медаль была на Играх 1992 года. Но тогда она представляла не Узбекистан, а Объединенную команду бывших республик СССР. Среди других ее достижений победа на чемпионате Европы, чемпионатах мира (трижды) и Азиатских играх (дважды).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Оксаны Чусовитиной
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