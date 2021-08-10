Олимпиада-2020
Дина Аверина
Арина Аверина
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#Олимпиада-2020 #Дина Аверина #Арина Аверина

Белорусская ассоциация гимнастики написала о взломе аккаунта и объяснила этим оскорбление спортсменов из России

8 часов назад

Фейсбук-аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики оставил оскорбительный комментарий о выступлении спортсменов из России на Олимпиаде. В нем спортсменов назвали «псевдовеликими» и предложили им «снять корону».

Позже ассоциация написала о взломе аккаунта и извинилась. «Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики».

Комментарий появился в обсуждении поста Лидии Виноградной – украинской судьи, которая разобрала выступление израильтянки Лины Ашрам на Олимпиаде.

  • Ашрам взяла золото в художественной гимнастике и обошла россиянку Дину Аверину, ставшей второй.
  • Судейство было одной из самых обсуждаемых тем по итогам финала личного многоборья.
  • Спортсменки неоднократно подавали протесты, в том числе сестры Аверины. В итоге Дина Аверина проиграла Ашрам 0,15 балла.

Пользовательница фейсбука Ирина Колчина написала Виноградной, что россиян «засудили» и связала это с темой Донбасса. В ответ на этот комментарий аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики раскритиковал россиян:

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5».

На момент написания заметки оба комментария удалены.

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Источник:
фейсбук Белорусской ассоциации гимнастики
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