художественная гимнастика
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#художественная гимнастика

Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике

07 сентября, 16:33

Линой Ашрам

AFLO / Global Look Press

Сборная 🇮🇱 Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 октября в 🇯🇵 Китакюсю. Команда вычеркнута из списка участников.

Ранее с соревнований снялась Линой Ашрам, которая объяснила решение профессиональными соображениями. Она ни разу не побеждала на ЧМ, но 11 раз попадала на подиум.

  • В 2019 году чемпионат мира выиграла сборная 🇷🇺 России. Израиль занял третье место.
  • На Олимпиаде-2020 Ашрам взяла золото в личном многоборье, опередив Дину Аверину.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Международная федерация гимнастики
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Комментарии (1)
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Vitaliy
вчера, 08:29

Видимо состав судей уже не тот что в Токио.

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#художественная гимнастика