Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике

Сборная 🇮🇱 Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 октября в 🇯🇵 Китакюсю. Команда вычеркнута из списка участников.

Ранее с соревнований снялась Линой Ашрам, которая объяснила решение профессиональными соображениями. Она ни разу не побеждала на ЧМ, но 11 раз попадала на подиум.