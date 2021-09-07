художественная гимнастика
Израиль снялся с чемпионата мира по художественной гимнастике
07 сентября, 16:33
Сборная 🇮🇱 Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира, который пройдет с 27 по 31 октября в 🇯🇵 Китакюсю. Команда вычеркнута из списка участников.
Ранее с соревнований снялась Линой Ашрам, которая объяснила решение профессиональными соображениями. Она ни разу не побеждала на ЧМ, но 11 раз попадала на подиум.
- В 2019 году чемпионат мира выиграла сборная 🇷🇺 России. Израиль занял третье место.
- На Олимпиаде-2020 Ашрам взяла золото в личном многоборье, опередив Дину Аверину.
Комментарии (1)
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вчера, 08:29
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Видимо состав судей уже не тот что в Токио.
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