Олимпиада-2020
художественная гимнастика
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#Олимпиада-2020 #художественная гимнастика

🥈🇷🇺 Сборная России по художественной гимнастике – серебряный призер Олимпиады-2020 в групповом многоборье

9 часов назад

Завершились соревнования в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

🇷🇺 Россия набрала 90,400 балла и заняла второе место. Чемпионками стали 🇧🇬 болгарки, которые набрали 92,100 балла. 

В состав команды вошли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.

Россия подала протест на оценку по второму упражнению с тремя обручами и двумя парами булав. Судьи пересмотрели решение и добавили 0,3 балла. Еще один протест был отклонен.

Россия побеждала в групповом многоборье пять Олимпиад подряд – с 2000 года. Серия прервалась.

Подиум:

1. 🇧🇬 Болгария.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇮🇹 Италия.

В личном многоборье серебряную медаль выиграла Дина Аверина.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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