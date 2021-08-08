🥈🇷🇺 Сборная России по художественной гимнастике – серебряный призер Олимпиады-2020 в групповом многоборье

Завершились соревнования в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

🇷🇺 Россия набрала 90,400 балла и заняла второе место. Чемпионками стали 🇧🇬 болгарки, которые набрали 92,100 балла.

В состав команды вошли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.

Россия подала протест на оценку по второму упражнению с тремя обручами и двумя парами булав. Судьи пересмотрели решение и добавили 0,3 балла. Еще один протест был отклонен.

Россия побеждала в групповом многоборье пять Олимпиад подряд – с 2000 года. Серия прервалась.

Подиум:

1. 🇧🇬 Болгария.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇮🇹 Италия.

В личном многоборье серебряную медаль выиграла Дина Аверина.

Медальный зачет Олимпиады-2020