Олимпиада-2020
художественная гимнастика
🥈🇷🇺 Сборная России по художественной гимнастике – серебряный призер Олимпиады-2020 в групповом многоборье
9 часов назад
Завершились соревнования в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.
🇷🇺 Россия набрала 90,400 балла и заняла второе место. Чемпионками стали 🇧🇬 болгарки, которые набрали 92,100 балла.
В состав команды вошли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.
Россия подала протест на оценку по второму упражнению с тремя обручами и двумя парами булав. Судьи пересмотрели решение и добавили 0,3 балла. Еще один протест был отклонен.
Россия побеждала в групповом многоборье пять Олимпиад подряд – с 2000 года. Серия прервалась.
Подиум:
1. 🇧🇬 Болгария.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇮🇹 Италия.
В личном многоборье серебряную медаль выиграла Дина Аверина.
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