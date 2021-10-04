Винер-Усманова заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила отсутствие наших спортсменок на соревнованиях в Израиле:

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в красной зоне. Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что министерство здравоохранения не пускает Россию. Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю».

Ранее Дина Аверина выиграла международный турнир по художественной гимнастике Olympico Cup в Москве. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина, третьей стала Лала Крамаренко.