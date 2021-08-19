Олимпиада-2020
художественная гимнастика
Дина Аверина
FIG не нашла нарушений в судействе во время личного многоборья на Олимпиаде. На соревнованиях Ашрам победила Дину Аверину
3 часа назад
Международная федерация гимнастики не выявила нарушений в судействе на соревнованиях в личном многоборье на Олимпиаде. Технический комитет возглавляет россиянка Кузьмина.
«Технический комитет подтверждает, что результаты Олимпиады-2020 в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными», – ключевая цитата.
Также в пресс-релизе говорится о множестве угроз и нелицеприятных сообщений в адрес судей после соревнований. По итогам выступлений золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, а Дина Аверина стала второй.
Ирина Винер-Усманова сообщила, что опротестует этот анализ.
Сестры Аверины ранее подтвердили, что будут готовиться к ЧМ, который состоится в октябре.
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