Олимпиада-2020
художественная гимнастика
Дина Аверина
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#Олимпиада-2020 #художественная гимнастика #Дина Аверина

FIG не нашла нарушений в судействе во время личного многоборья на Олимпиаде. На соревнованиях Ашрам победила Дину Аверину

3 часа назад

Международная федерация гимнастики не выявила нарушений в судействе на соревнованиях в личном многоборье на Олимпиаде. Технический комитет возглавляет россиянка Кузьмина.

«Технический комитет подтверждает, что результаты Олимпиады-2020 в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными», – ключевая цитата.

Также в пресс-релизе говорится о множестве угроз и нелицеприятных сообщений в адрес судей после соревнований. По итогам выступлений золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, а Дина Аверина стала второй.

Ирина Винер-Усманова сообщила, что опротестует этот анализ.

Сестры Аверины ранее подтвердили, что будут готовиться к ЧМ, который состоится в октябре.         

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Источник:
FIG
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