Перед Олимпиадой Дина Аверина четырежды побеждала в многоборье. Чемпионка Ашрам – один раз, когда не было России

На Олимпиаде-2020 завершились соревнования по художественной гимнастике в личном многоборье.

🇷🇺 Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро. Олимпийской чемпионкой стала 🇮🇱 Ашрам Линой – 107,800.

Для обеих медали стали первыми на Олимпиаде. Аверина трижды выигрывала личное многоборье на чемпионатах мира + побеждала на Европейских играх-2019.

Единственная победа Линой в личном многоборье была на чемпионате Европы-2021, когда в турнире не участвовала Россия.

Россия впервые с 2000 года не выиграла золото в личном многоборье по художественной гимнастике