Александра Солдатова
художественная гимнастика
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#Александра Солдатова #художественная гимнастика

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова завершила карьеру

4 часа назад

Александре Солдатовой сейчас 22. В художественной гимнастике она с пяти лет. За 17 лет карьеры она:

  • Четыре раза побеждала на чемпионатах мира: в 2014-м, в 2015-м и дважды на ЧМ-2018.
  • Получила три серебряные медали ЧМ и одну бронзовую.
  • Стала трехкратной победительницей чемпионата Европы. Четырежды завоевывала серебро.

Солдатова на год брала паузу, а теперь официально объявила о завершении карьеры:

«Официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть.

Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить — я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать».

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