Александра Солдатова

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Художественная гимнастика
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова завершила карьеру
#Александра Солдатова
Все новости
Материалы
Чемпионку мира по гимнастике срочно госпитализировали. Говорит, что порезалась на кухне
#Александра Солдатова
Все материалы