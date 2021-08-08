Олимпиада-2020
художественная гимнастика
Дина Аверина
Россия впервые с 1996 года не выиграла золото в двух видах по художественной гимнастике на Олимпиадах
9 часов назад
Сборная России по художественной гимнастике выиграла серебро в групповом многоборье на Олимпиаде-2020. Ранее в личном многоборье серебряную медаль получила Дина Аверина.
Россия впервые с 1996 года не выиграла оба вида Олимпийских игр. Тогда в личном многоборье было серебро, в групповом – бронза. После этого Россия выиграла пять Олимпиад подряд в двух видах.
2000: 🥇 / 🥇
2004: 🥇 / 🥇
2008: 🥇 / 🥇
2012: 🥇 / 🥇
2016: 🥇 / 🥇
2020: 🥈 / 🥈
Перед Олимпиадой Дина Аверина четырежды побеждала в многоборье. Чемпионка Ашрам – один раз, когда не было России
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