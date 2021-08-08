Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Россия заняла пятое место в общем зачете на Олимпиаде-2020. Это худший результат в истории

6 часов назад

Сборная 🇷🇺 России заняла пятое место в медальном зачете на Олимпиаде-2020, но третье по общему количеству медалей. Она выиграла 71 награду (20+28+23).

Тройка лучших:

1. 🇺🇸 США (39+41+33) – 113 медалей. 

2. 🇨🇳 Китай (38+32+18) – 88 медалей.

3. 🇯🇵 Япония (27+14+17) – 58 медалей.

Медальный зачет Олимпиады-2020

Пятое место – худший результат в истории России. В 1992 году участвовала объединенная команда бывших республик СССР, до этого – сборная СССР.

  • 1996: 2 место – 63 медали.
  • 2000: 2 место – 89 медалей.
  • 2004: 3 место – 90 медалей.
  • 2008: 3 место – 59 медалей.
  • 2012: 4 место – 70 медалей.
  • 2016: 4 место – 55 медалей.
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Источник:
Гол.ру
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