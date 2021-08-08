Последняя медаль России на Олимпиаде-2020: поражение в финале женского гандбола, где вратарь соперника улетела в щит
Сборная России по гандболу проиграла финал Олимпиады-2020. Соперником там была Франция, счет матча – 25:30. Главным бомбардиром России в финальной игре стала Полина Ведехина, но ее семь голов перекрываются сейвами от вратарей Франции. Амадин Лейно отбила три из 15 бросков россиян. Другая девушка – еще девять бросков на 21 попытку.
Главный сейв на турнире Лейно сделала именно в финале против России. При счете 10:8 Франция атаковала в меньшинстве, поэтому сменила вратаря. Во время контратаки России Лейно успела выбежать на замену. Отбила бросок, но по инерции врезалась в рекламный щит. Потом похромала на замену, но главное – сохранила для Франции победную разницу.
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Амадин Лейно – легенда сборной Франции. Ей 35 лет, отыграла за Францию более 250 матчей во всех турнирах. Лейно уже выигрывала с Францией золото ЧМ и ЧЕ, а еще была в воротах французской сборной в финале Рио-2016. Тогда Россия впервые в истории завершила турнир с олимпийским золотом в гандболе. Франция осталась с серебром, но взяла реванш в Токио.
Возможно, теперь Амадин Лейно завершает карьеру в сборной Франции. В ее случае точно утверждать нельзя. Лейно обещала это еще в 2018 году, когда пройдет чемпионат Европы. Турнир закончился, а она все равно осталась в сборной. Лейно уже выполняет там роль тренера на площадке – постоянно подсказывает партнершам и успокаивает их в трудные моменты.
Французские журналисты спрашивали у Лейно, почему она неудачно начала Олимпиаду-2020. Лейно отвечала, что никакой неудачи нет – просто она постепенно набирает форму. И вдохновляется успехами Франции в командных видах спорта. Особенно следила за баскетболистами, которых поддерживала на трибунах в Токио (спортсменам туда можно).
Победа Франции в гандболе много значит для истории. Это всего третья страна (еще давно были СССР и Югославия), которая выиграла мужской и женский турнир на одной Олимпиаде. За гандбольной Францией следил футболист Антуан Гризманн. Он одним из первых поздравил французов с победой над Россией в финале. Такими были эмоции на площадке:
Увы, француженки реваншировали за 2016.