Последняя медаль России на Олимпиаде-2020: поражение в финале женского гандбола, где вратарь соперника улетела в щит

Амадин Лейно – легенда сборной Франции. Ей 35 лет, отыграла за Францию более 250 матчей во всех турнирах. Лейно уже выигрывала с Францией золото ЧМ и ЧЕ, а еще была в воротах французской сборной в финале Рио-2016. Тогда Россия впервые в истории завершила турнир с олимпийским золотом в гандболе. Франция осталась с серебром, но взяла реванш в Токио.

Возможно, теперь Амадин Лейно завершает карьеру в сборной Франции. В ее случае точно утверждать нельзя. Лейно обещала это еще в 2018 году, когда пройдет чемпионат Европы. Турнир закончился, а она все равно осталась в сборной. Лейно уже выполняет там роль тренера на площадке – постоянно подсказывает партнершам и успокаивает их в трудные моменты.

Французские журналисты спрашивали у Лейно, почему она неудачно начала Олимпиаду-2020. Лейно отвечала, что никакой неудачи нет – просто она постепенно набирает форму. И вдохновляется успехами Франции в командных видах спорта. Особенно следила за баскетболистами, которых поддерживала на трибунах в Токио (спортсменам туда можно).

Победа Франции в гандболе много значит для истории. Это всего третья страна (еще давно были СССР и Югославия), которая выиграла мужской и женский турнир на одной Олимпиаде. За гандбольной Францией следил футболист Антуан Гризманн. Он одним из первых поздравил французов с победой над Россией в финале. Такими были эмоции на площадке: