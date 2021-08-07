Главный кадр финала Олимпиады. Лидер баскетбольной Франции сидит и плачет – он смазал семь штрафных

Сборная США обыграла Францию (87:82) в финале Олимпиады-2020. Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрэнт – 29 очков. Лучшим в составе Франции оказался Руди Гобер, который набрал 16 очков и сделал восемь подборов. В этом же матче Гобер реализовал только шесть из 13 штрафных бросков. Зато его статистика по броскам с игры – пять из пяти.

Главный скилл Гобера – игра в защите. Зато штрафные броски всегда были для него проблемой. За «Юту» в НБА он чередовал матчи с 90% реализации с играми, где забивал два из восьми. За сезон-2020/21 он набрал 62,3% реализации штрафных бросков. В финале Олимпиады Гобер не дотянулся даже до такой средней статистики. И мазал в моменты, когда Франция могла догнать.

Кевин Дюрэнт первым подошел к Гоберу после матча – еще до того, как он остался один. Потом Гобера обнимали партнеры по сборной Франции. Для Гобера в этом матче есть положительные итоги. Он стал вторым на турнире по общему количеству подборов (56). Еще Гобер – первый медалист Олимпиады не из США в составе «Юты».