🏀 Сборная США выиграла Олимпиаду. Дюрэнт – самый результативный игрок финала

В финальном матче мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2020 сборная 🇺🇸 США встретилась с 🇫🇷 Францией. Итоговый счет – 87:82. Кевин Дюрэнт набрал 29 очков в финальном матче.

США выигрывали три последних Олимпиады. Это их четвертый финал подряд. И новая победа.

Франция и США играли в одной группе. Французы победили со счетом 83:76. Это было первое поражение американцев на Олимпийских играх с 2004 года.

Главное достижение Франции на Олимпиаде – серебро в 2000 году. На двух последних Олимпийских играх французы занимали шестое место.

В матче за третье место сыграют 🇸🇮 Словения и 🇦🇺 Австралия. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

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