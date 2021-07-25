Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя оно в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨

Сборная США приехала на Олимпиаду-2020, чтобы сыграть в группе с Францией, Ираном и Чехией. И состав у американцев (мягко говоря) очень серьезный:

Но первый матч США на ОИ принес сборной разочарование – в стартовом туре она проиграла французам 76:83. Это первое поражение США на Олимпиадах с 2004 года.

Попович после матча спокойно говорил, что разрыв между сборными сокращается. А Лиллард заключил:

«Порой мы слишком сильно стараемся сделать все правильно вместо того, чтобы просто быть теми, кто мы есть, лучшими игроками НБА. Мяч не попадал в кольцо. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали».

Как реагировали американцы на поражение? Кажется, спокойно. Брукер сказал, что дальше США соберутся и покажут лучшую форму. Откуда, такая уверенность? Возможно, благодаря отличному настроению внутри команды. Это было заметно еще до матча с Францией.

Перед этой встречей вся сборная в окружении фанатов поздравила Кевина Дюрэнта с днем рождения. Подвох в том, что он родился 29 сентября, а не в конце июля. На все это Дюрэнт смотрел широко раскрытыми глазами (видео есть в карусели).