Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя оно в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
Сборная США приехала на Олимпиаду-2020, чтобы сыграть в группе с Францией, Ираном и Чехией. И состав у американцев (мягко говоря) очень серьезный:
- Дэмиан Лиллард.
- Кевин Дюрэнт.
- Зак Лавин.
- Дрэймонд Грин.
- Джейсон Тейтум.
- Девин Брукер.
- Этими и остальными звездами руководит Грег Попович.
Но первый матч США на ОИ принес сборной разочарование – в стартовом туре она проиграла французам 76:83. Это первое поражение США на Олимпиадах с 2004 года.
Попович после матча спокойно говорил, что разрыв между сборными сокращается. А Лиллард заключил:
«Порой мы слишком сильно стараемся сделать все правильно вместо того, чтобы просто быть теми, кто мы есть, лучшими игроками НБА. Мяч не попадал в кольцо. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали».
Как реагировали американцы на поражение? Кажется, спокойно. Брукер сказал, что дальше США соберутся и покажут лучшую форму. Откуда, такая уверенность? Возможно, благодаря отличному настроению внутри команды. Это было заметно еще до матча с Францией.
Перед этой встречей вся сборная в окружении фанатов поздравила Кевина Дюрэнта с днем рождения. Подвох в том, что он родился 29 сентября, а не в конце июля. На все это Дюрэнт смотрел широко раскрытыми глазами (видео есть в карусели).
Автор пранка – Дрэймонд Грин, с которым Дюрэнт общается в свободное от карьеры время. Однажды Дюрэнт сказал: «Дрэймонд – мелкий засранец с непредсказуемым чувством юмора. Он может вести с тобой серьезную беседы, а через секунду сказать какую-нибудь хрень или пошутить. Это король подколов. Шуток и приколов нужно ожидать от него в любое время».