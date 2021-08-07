Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной

Сборная США по баскетболу взяла золотые медали на Олимпиаде-2020. В финале побеждена Франция (87:82) – это она на групповом этапе ранее обыгрывала США (83:76). То поражение стало для американцев первым с 2004 года на всех Олимпиадах. Кевин Дюрэнт – звезда новой игры против Франции. В финале он набрал 29 очков.

Дюрэнт начал матч с великих показателей в первой половине. Именно там он взял 21 очко и создал для США победную разницу. В третьей четверти добавил к этому еще шесть очков. В последней много защищался и командовал игрой. За матч он набрал шесть подборов и три передачи. Именно Дюрэнт реализовал два решающих штрафных в конце игры.

Как и почему Дюрэнт вообще оказался на Олимпиаде-2020: «Я посвятил себя баскетболу США, когда заканчивал колледж. Играю при каждой возможности, когда здоров физически и готов морально. Я завершил год здоровым, сыграл в регулярном сезоне и плей-офф. Поэтому и подумал, что было бы неплохо набрать форму раньше – вместе со сборной на Олимпиаде».

Дюрэнт ехал в Токио в статусе главного игрока турнира. И с личными рекордами в составе сборной: