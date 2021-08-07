Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной
Сборная США по баскетболу взяла золотые медали на Олимпиаде-2020. В финале побеждена Франция (87:82) – это она на групповом этапе ранее обыгрывала США (83:76). То поражение стало для американцев первым с 2004 года на всех Олимпиадах. Кевин Дюрэнт – звезда новой игры против Франции. В финале он набрал 29 очков.
Дюрэнт начал матч с великих показателей в первой половине. Именно там он взял 21 очко и создал для США победную разницу. В третьей четверти добавил к этому еще шесть очков. В последней много защищался и командовал игрой. За матч он набрал шесть подборов и три передачи. Именно Дюрэнт реализовал два решающих штрафных в конце игры.
Как и почему Дюрэнт вообще оказался на Олимпиаде-2020: «Я посвятил себя баскетболу США, когда заканчивал колледж. Играю при каждой возможности, когда здоров физически и готов морально. Я завершил год здоровым, сыграл в регулярном сезоне и плей-офф. Поэтому и подумал, что было бы неплохо набрать форму раньше – вместе со сборной на Олимпиаде».
Дюрэнт ехал в Токио в статусе главного игрока турнира. И с личными рекордами в составе сборной:
- По победам: 39-0
- По очкам за игру: 19,4
- По трехочковым: 59
Звезды сборной США отказывались от Олимпиады-2020. Леброн, Карри, Дэвис – все остались дома. Сделали так из-за лучшей подготовки к новому сезону НБА. Кевин Дюрэнт в это время развлекался на Олимпиаде, хотя перед этим провел только 35 игр в сезоне НБА. Еще раньше он пропустил из-за травмы целый сезон. Но в 32 года приехал на третью победную Олимпиаду.
Главный тренер сборной США Грегг Попович рассказывал перед Олимпиадой: «Если бы он отказался от приглашения, я бы умолял, плакал, делал вообще все для его убеждения. Любовь к баскетболу делает его номером один. Дюрэнт любит побеждать и быть в команде. Это все время остается его мотивацией.
На Олимпиаде-2020 Кевин Дюрэнт пережил стресс: партнеры пранканули его и поздравили с днем рождения. Хотя он родился 29 сентября. Еще Дюрэнт превзошел очковый рекорд Кармело Энтони на Олимпиадах. Еще перед финалом против Франции он имел 406 очков за 21 игру (теперь +29). Энтони теперь только второй: 336 очков за 31 игру.
В 2008 году Дюрэнт тоже готовился к Олимпиаде. Проводил контрольные игры, где феерил в статусе лучшего новичка сезона НБА. Но в итоговый список не попал. Энтони, Бош, Леброн, Ховард, Брайант – все они были в составе той чемпионской команды. В финале Олимпиады-2008 сборная США победила Австралию (92:65).
Баскетбольный директор США Джерри Коланджело говорил: «Дюрэнт так хорошо выступил в юном возрасте. Действительно серьезно отнесся к нахождению здесь». Сразу после Олимпиады-2008 Дюрэнт назывался новым лицом США. Сам он отвечал: «Я обычный парень, который хочет принести США золото».
Сначала Дюрэнт выиграл с США чемпионат мира-2010. Потом были Олимпиады в Лондоне, Рио и Токио – он выполнил обещание везде. Хотя все время играл с разными топ-партнерами. Дюрэнт набрал 30 очков и сделал девять подборов в финале 2012 года против Испании. Через четыре года повторил статистику по очкам против Сербии. Теперь – сильно затащил финал в Токио.
Сам Дюрэнт рассказывал о своей роли внутри сборной США. В Токио приехала команда из таких же качественных игроков, но силой Дюрэнта остается его опыт. Он объяснял, что партнеры постоянно спрашивают об устройстве сборной США на прошлых турнирах. «Я стараюсь мало говорить. Баскетбол – это простая игра», – прояснял Дюрэнт.
Дюрэнту важно превзойти еще одно достижение Энтони. Тот имеет четыре медали Олимпиад. Выигрывал бронзу в Афинах-2004, а потом тоже трижды подряд брал золото Олимпиад. Четыре медали – единственный показатель, по которому Энтони все еще опережает Дюрэнта. Пока они сравнялись только по золоту.
Энтони перед финалом Олимпиады-2020 решал клубные дела. Он тоже все еще играет. И проведет новый сезон в «Лейкерс»:
Дюрэнт же перебил собственные показатели по среднему количеству очков за игру:
И показал много-много новых ориентиров: