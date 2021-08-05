Лука Дончич
баскетбол
Дончич – третий в истории Олимпиад баскетболист с трипл-даблом после Белова и Леброна
58 минут назад
Баскетбольная сборная Словении уступила Франции в полуфинале Олимпиады-2020 (89:90). Она сыграет в матче за третье место против Австралии (7 августа, 4:30 мск).
Лидер Словении Лука Дончич набрал 16 очков, 10 подборов и 18 передач.
Ранее на Олимпиадах трипл-дабл удавалось сделать баскетболисту сборной СССР Александру Белову в игре с Канадой в 1972 году (23+14+10).
Вторым игроком с трипл-даблом был Леброн Джеймс в 2012-м (11+14+12) в четвертьфинале против Австралии.
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