Дончич – третий в истории Олимпиад баскетболист с трипл-даблом после Белова и Леброна

Баскетбольная сборная Словении уступила Франции в полуфинале Олимпиады-2020 (89:90). Она сыграет в матче за третье место против Австралии (7 августа, 4:30 мск).

Лидер Словении Лука Дончич набрал 16 очков, 10 подборов и 18 передач.

Ранее на Олимпиадах трипл-дабл удавалось сделать баскетболисту сборной СССР Александру Белову в игре с Канадой в 1972 году (23+14+10).

Вторым игроком с трипл-даблом был Леброн Джеймс в 2012-м (11+14+12) в четвертьфинале против Австралии.