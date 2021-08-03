Баскетболист Аргентины в 41 год сыграл на пятой Олимпиаде – и ушел из сборной. Плакал, пока все хлопали
Аргентинский баскетболист Луис Скола брал золото еще на Олимпиаде-2004. Она проходила в Афинах, а Скола был молодым игроком из команды «Каха Лабораль». Потом в его карьере была бронза игр в Пекине и поездка по командам НБА. Сейчас Сколе уже 41 год. Он играет за команду «Варезе» из чемпионата Италии. И привычно съездил на Олимпиаду-2020 вместе с Аргентиной.
Его команда вылетела в четвертьфинале. Там Аргентина разгромно проиграла Австралии (59:97). Скола набрал семь очков и сделал четыре подбора. После матча он говорил: «Я не планировал именно сегодня объявлять о завершении международной карьеры. Но я повеселился. Сейчас самое время освободить место для новых игроков. Пора уходить».
Ману Джинобили говорил о желании Сколы постоянно играть в баскетбол: «Вам придется прострелить Сколе голову, чтобы он не поехал на Олимпиаду». Скола тогда же признавался, что признает только два собственных состояния. Либо он полностью готов, либо не готов вообще. Олимпиада в Токио стала для него пятой в карьере. И туда он приехал с целью взять золото.
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Обе команды хлопали Сколе после финального свистка. Он сидел на стуле и плакал, а потом благодарил всех и обнимался с каждым:
В Токио Скола иногда выполнял роль играющего тренера: собирал партнеров и подсказывал им правильную расстановку. Даже с таким заряженным Сколой для его Аргентины игры оказались неудачными. Команда проиграла два матча из трех на групповом этапе. Но победа над Японией вывела Аргентину в плей-офф с третьего места. И сразу на мощную Австралию.
Лучшие соревнования Скола проводил на чемпионатах Америки. Там его сборная выигрывала девять медалей, а сам Скола четыре раза получал титул MVP. Скола так оценивал собственные успехи: «Четыре титула MVP – большое индивидуальное признание. Оно связано с успехами команды. Невозможно быть лучшим игроком в команде, которая не стала успешной».
3 августа – важный день на Олимпиаде. Не только Скола завершил международную карьеру в баскетболе. Братья Пау и Марк Газоли рассказали о таком же решении после поражения Испании от США (81:95). Пау Газоль думает о продолжении игры за «Барселону», но и это еще не знает. Ему 41 год. 36-летний Марк Газоль пока останется в «Лейкерс».