Баскетболист Аргентины в 41 год сыграл на пятой Олимпиаде – и ушел из сборной. Плакал, пока все хлопали

Аргентинский баскетболист Луис Скола брал золото еще на Олимпиаде-2004. Она проходила в Афинах, а Скола был молодым игроком из команды «Каха Лабораль». Потом в его карьере была бронза игр в Пекине и поездка по командам НБА. Сейчас Сколе уже 41 год. Он играет за команду «Варезе» из чемпионата Италии. И привычно съездил на Олимпиаду-2020 вместе с Аргентиной.

Его команда вылетела в четвертьфинале. Там Аргентина разгромно проиграла Австралии (59:97). Скола набрал семь очков и сделал четыре подбора. После матча он говорил: «Я не планировал именно сегодня объявлять о завершении международной карьеры. Но я повеселился. Сейчас самое время освободить место для новых игроков. Пора уходить».

Ману Джинобили говорил о желании Сколы постоянно играть в баскетбол: «Вам придется прострелить Сколе голову, чтобы он не поехал на Олимпиаду». Скола тогда же признавался, что признает только два собственных состояния. Либо он полностью готов, либо не готов вообще. Олимпиада в Токио стала для него пятой в карьере. И туда он приехал с целью взять золото.

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Обе команды хлопали Сколе после финального свистка. Он сидел на стуле и плакал, а потом благодарил всех и обнимался с каждым: