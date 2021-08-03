Олимпиада-2020
баскетбол
🏀 США сыграют с Австралией в полуфинале Олимпиады-2020, Словения – против Франции
5 часов назад
На Олимпиаде-2020 завершились матчи 1/4 финала мужского турнира по баскетболу:
- 🇸🇮 Словения – 🇩🇪 Германия – 94:70
- 🇺🇸 США – 🇪🇸 Испании – 95:81
- 🇫🇷 Франция – 🇮🇹 Италия – 84:75
- 🇦🇺 Австралия – 🇦🇷 Аргентина – 97:59
В полуфинале Словения сыграет против Франции, США – с Австралией. Матчи пройдут 5 августа. Финал состоится 7 августа.
Сборная США выигрывала мужской турнир на трех последних Олимпиадах.
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