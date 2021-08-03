Олимпиада-2020
баскетбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #баскетбол

🏀 США сыграют с Австралией в полуфинале Олимпиады-2020, Словения – против Франции

5 часов назад

На Олимпиаде-2020 завершились матчи 1/4 финала мужского турнира по баскетболу:

  • 🇸🇮 Словения – 🇩🇪 Германия – 94:70
  • 🇺🇸 США – 🇪🇸 Испании – 95:81
  • 🇫🇷 Франция – 🇮🇹 Италия – 84:75
  • 🇦🇺 Австралия – 🇦🇷 Аргентина – 97:59

В полуфинале Словения сыграет против Франции, США – с Австралией. Матчи пройдут 5 августа. Финал состоится 7 августа.

Сборная США выигрывала мужской турнир на трех последних Олимпиадах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#баскетбол