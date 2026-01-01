Луис Скола

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Баскетболист Аргентины в 41 год сыграл на пятой Олимпиаде – и ушел из сборной. Плакал, пока все хлопали
#Луис Скола
Главное из ЧМ по баскетболу: Россия снова выступила плохо, еще там решали старички
#ЧМ-2019 (баскетбол)
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