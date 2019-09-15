Главное из ЧМ по баскетболу: Россия снова выступила плохо, еще там решали старички

Сколе 39, но он все равно протащил Аргентину до финала

Луис Скола много задумывается о завершении карьеры (еще бы, ему же 39), он давно отошел от больших дел (три года назад уехал из Бруклина и теперь спокойно зарабатывает себе в Китае). Но энтузиазма у него достаточно на целую сборную Аргентины.

Перед стартом чемпионата мира Скола сказал: «Я очень хочу побороться за победу на чемпионате мира. Это моя мечта. Надеюсь, удача поможет мне». Смелые слова, учитывая то, что в последний раз аргентинцы побеждали на ЧМ-1950 и с тех пор лишь раз добирались до финала – в 2002 году.

Сейчас Скола почти добрался до мечты: в четвертьфинале выпнул сербов, дальше – французов. В финале Аргентина столкнулась с Испанией, и там ей не очень повезло. Испанцы стали чемпионами, зато Скола – лучший баскетболист в истории чемпионата мира по набранным очкам в плей-офф (у него их 221).

Испанцы 21 год попадают в топовую шестерку, это их вторая победа на ЧМ

Американцы привезли на турнир молодежь (да, мы об этом тоже рассказывали), и испанцы идеально воспользовались этим. Любопытно, что главный тренер Испании Серджо Скариоло полтора года назад рассказывал о том, как важно вызывать молодых игроков в сборную. Итог – главным звездам Испании, Рубио (28), Газолю (34), Льюлю (31), Клаверу (31) и Руди Фернандесу (34), далеко за 25.

Испанцы поражали соперников формой: были лучшими по владению (в среднем – 64% от общего времени), стали лучшими по проценту реализованных трехочковых (за матч – 52%). В конце турнира Скариоло сказал: «Я горжусь своей командой. Я никогда еще никогда не работал с такой легкостью и уверенностью в результатах. Да, мы точно заслужили эту победу».