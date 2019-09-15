Главное из ЧМ по баскетболу: Россия снова выступила плохо, еще там решали старички
Провал американцев
Это самый главный момент. США шли более-менее уверенно (хотя даже на групповой стадии у них были некоторые проблемы с игрой. Например, с защитой) ровно до четвертьфинала, где повстречалась Франция. Дальше – поражения от французов и сербов, победа над Польшей и слабо утешающее седьмое место (худший результат в истории американцев).
О фиаско США мы писали здесь. Главные слова об этом выступлении американцев сказал тренер Сербии Александар Джорджевич. После матча они поговорили о чем-то с коучем американцев Греггом Поповичем, после чего сообщил журналистам: «Что Попович сказал мне? Что мы два хреновых неудачника».
Сколе 39, но он все равно протащил Аргентину до финала
Луис Скола много задумывается о завершении карьеры (еще бы, ему же 39), он давно отошел от больших дел (три года назад уехал из Бруклина и теперь спокойно зарабатывает себе в Китае). Но энтузиазма у него достаточно на целую сборную Аргентины.
Перед стартом чемпионата мира Скола сказал: «Я очень хочу побороться за победу на чемпионате мира. Это моя мечта. Надеюсь, удача поможет мне». Смелые слова, учитывая то, что в последний раз аргентинцы побеждали на ЧМ-1950 и с тех пор лишь раз добирались до финала – в 2002 году.
Сейчас Скола почти добрался до мечты: в четвертьфинале выпнул сербов, дальше – французов. В финале Аргентина столкнулась с Испанией, и там ей не очень повезло. Испанцы стали чемпионами, зато Скола – лучший баскетболист в истории чемпионата мира по набранным очкам в плей-офф (у него их 221).
Испанцы 21 год попадают в топовую шестерку, это их вторая победа на ЧМ
Американцы привезли на турнир молодежь (да, мы об этом тоже рассказывали), и испанцы идеально воспользовались этим. Любопытно, что главный тренер Испании Серджо Скариоло полтора года назад рассказывал о том, как важно вызывать молодых игроков в сборную. Итог – главным звездам Испании, Рубио (28), Газолю (34), Льюлю (31), Клаверу (31) и Руди Фернандесу (34), далеко за 25.
Испанцы поражали соперников формой: были лучшими по владению (в среднем – 64% от общего времени), стали лучшими по проценту реализованных трехочковых (за матч – 52%). В конце турнира Скариоло сказал: «Я горжусь своей командой. Я никогда еще никогда не работал с такой легкостью и уверенностью в результатах. Да, мы точно заслужили эту победу».
Рикки Рубио шел к трофею 13 лет – все его награды связаны со сборной
В 2006 году Рубио стал победителем ЧМ со сборной Испании U-16. С тех пор его попытки выиграть ЧМ заканчивались неудачами. Заблистать на ОИ или на ЧЕ – пожалуйста, позажигать в Евролиге – тоже можно.
На чемпионате мира испанцев вместе с Рубио постоянно отбрасывали от золота. Но в 2019-м он все же добрался до победы. «Могу я хоть наконец выиграть этот чемпионат мира?» – шутливо спросил Рубио перед финалом. И выиграл!
В дополнение к общекомандному триумфу – персональный. Рубио стал MVP этого ЧМ и MVP финала. Его показатели – 16,4 очка, 4,6 подбора и 6 передачь в среднем за матч – несколько скромнее цифр Сколы. Но это не отменяет его прямую значимость в этой победе испанцев.
А что там сборная России?
Все достаточно плохо. Прошла дальше после первого группового этапа (где играла с Аргентиной, Нигерией и Южной Кореей). Второй групповой этап (где были та же Аргентина, Польша и Венесуэла) преодолеть не удалось.