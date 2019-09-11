Суперсенсация в баскетболе – США не выиграет ЧМ. Они проиграли впервые за 13 лет
На чемпионате мира по баскетболу случилось странное – Франция обыграла США 89:79 в четвертьфинале. Мы уже писали, почему на этом ЧМ за США не играют суперзвезды. Если вкратце – усталость от сезона НБА, возможность полноценно подготовиться к следующему, травмы, в конце концов, просто отпуск. Интерес в стране тоже не настолько велик, как мог бы быть – турнир проходит в Китае, что крайне неудобно для американцев по времени.
Дальше мало кто из них будет следить – США выбыли из борьбы за призовое место. Притом турнир не закончен – впереди у них еще два матча: с Сербией в полуфинале за 5-8 места, а дальше – с Польшей или Чехией уже по результатам игры с сербами.
До четвертьфинала американцы последовательно обыграли Чехию, Турцию, Японию, Грецию и Бразилию. Споткнувшись на Франции, США упустили возможность сыграть в полуфинале с Аргентиной, а вообще проиграли впервые за 13 лет на топ-турнирах.
Раньше они все время побеждали:
- Олимпиада-2016: Американцы в 15-й раз выиграли «золото» Олимпийских игр, превзойдя в финале на 30 очков сербов (96:66);
- ЧМ-2014: США в пятый раз выиграли чемпионат мира, опять победив в финале 129:92 Сербию. Уже после третьей четверти отрыв достиг 38 очков;
- Олимпиада-2012: здесь в решающем матче было больше интриги, но американцы оказались сильнее испанцев – 107:100;
- ЧМ-2010: в финале США переиграли Турцию – 81:64;
- Олимпиада-2008: американцы выиграли финал против Испании – 118:107.
Свое последнее поражение США потерпели на ЧМ-2006. В финал их тогда не пустили греки – 101:95. Американцы выиграли лишь «бронзу», перебросав в матче за третье место Аргентину.
Сейчас в матче с Францией уступали после второй четверти 39:45, однако нагнали по итогам третьей – 66:63. Провал наступил в последней четверти – США набрали всего 13 очков, тогда как французы – 26. Лучший по очкам – Донован Митчелл из «Юты» (29), 11 и 10 набрали соответственно Маркус Смарт («Бостон») и Кемба Уокер («Шарлотт»).
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