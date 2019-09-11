Суперсенсация в баскетболе – США не выиграет ЧМ. Они проиграли впервые за 13 лет

На чемпионате мира по баскетболу случилось странное – Франция обыграла США 89:79 в четвертьфинале. Мы уже писали, почему на этом ЧМ за США не играют суперзвезды. Если вкратце – усталость от сезона НБА, возможность полноценно подготовиться к следующему, травмы, в конце концов, просто отпуск. Интерес в стране тоже не настолько велик, как мог бы быть – турнир проходит в Китае, что крайне неудобно для американцев по времени.

Дальше мало кто из них будет следить – США выбыли из борьбы за призовое место. Притом турнир не закончен – впереди у них еще два матча: с Сербией в полуфинале за 5-8 места, а дальше – с Польшей или Чехией уже по результатам игры с сербами.