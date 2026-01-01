ЧМ-2019 (баскетбол)

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Марк Газоль выпивает залпом бутылку вина, копается в огороде и выигрывает за год НБА + чемпионат мира
#Марк Газоль
Главное из ЧМ по баскетболу: Россия снова выступила плохо, еще там решали старички
#ЧМ-2019 (баскетбол)
Суперсенсация в баскетболе – США не выиграет ЧМ. Они проиграли впервые за 13 лет
#ЧМ-2019 (баскетбол)
Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ
#США
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