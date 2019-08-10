Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ
С 31 августа по 15 сентября пройдет чемпионат мира по баскетболу. Главный фаворит – сборная США. Сегодня американцы опубликовали предварительный список из 17 человек. 12 из них попадут в окончательную заявку на турнир. В голове рисуется вариант из Хардена, Леброна и Карри, но никого из них там не будет.
Выдохнули? Ловите реальный набор баскетболистов для американского состава: Кемба Уокер, Харрисон Барнс, Марвин Бэгли, Майлз Тернер, Деррик Уайт, Брук Лопес, Крис Миддлтон, Донован Митчелл, Маркус Смарт, Кайл Лаури, Мэйсон Пламли, Пи Джей Такер, Кайл Кузма, Джо Харрис, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Де'Аарон Фокс.
Главный тренер Грэг Попович – основной актив этой команды. 70-летний тренер пять раз выигрывал НБА, а в тренерском штабе сборной США доходил до бронзы на Олимпиаде-2004. Тогда в ее составе был еще молодой Леброн, но и этого не хватило. Результат посчитали провалом. Сейчас Попович согласился на роль главного тренера из-за любви к своей стране.
Почему звезды НБА пропускают ЧМ?
Еще пара фактов об Олимпиаде-2004. Она стала последним турниром, где сборная США вообще кому-нибудь проигрывала. С того момента у команды серия из 57 побед в основных розыгрышах ЧМ и Олимпиады. Естественно, что она выиграла вообще все турниры, где принимала участие. Чемпионат мира уступает Олимпиаде по престижу, поэтому от него отказываются чаще.
Сейчас для повышения привлекательности ЧМ сделали многое. Его даже специально перенесли с 2018-го, чтобы не проводить в один год с российским чемпионатом мира по футболу. Турнир пройдет в Китае – для баскетболистов эта страна давно превратилась в важнейшую рекламную площадку. Там они раскручивают собственные имена и получают новую аудиторию.
Молодые игроки поедут в Китай во многом из-за этого. Грек Яннис Адетокумбо вообще сказал, что променял бы MVP НБА на золото чемпионата мира. Он уже готовится со сборной к этому турниру, а многие американцы даже не будут его смотреть. Все из-за разницы во времени между Китаем и США. Игры с участием сборной США для жителей Америки начнутся рано утром.
В марте о желании сыграть за сборную говорил Джеймс Харден: «Конечно, я хочу, ведь это возможность представить свою страну. Мне нравится выходить за сборную, поэтому постараюсь приехать. Такие привилегии есть не у всех. Игра за сборную – одно из главных достижений в баскетболе».
Энтони Дэвис летом перешел из «Нового Орлеана» в «Лейкерс» и автоматически стал претендентом на победу в НБА. В апреле он еще не думал об обменах, поэтому тоже рассуждал о перспективах сборной и ее командном духе: «Да, я планирую приехать. Люблю выходить на площадку за сборную США. Так я представляю страну. Это есть в моих планах».
Харден и Дэвис в итоге отказались от ЧМ. Зайон Уильямсон, Си Джей Макколлум, Эрик Гордон, Зайон Уильямсон, Демар Дерозан, Дэмиан Лиллард, Брэдли Бил, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Лав, Кевин Дюрэнт – все они тоже не сыграют за сборную США. Только представьте, каким был бы состав американцев, если бы на турнир приехали все основные звезды.
Официальные причины для отказа разные для каждого, но есть и общие для всех: напряженное межсезонье с громкими переходами, тяжелый и длинный сезон, травмы, отпуск и желание грамотно подготовиться к новому турниру. Естественно, что все они еще и хотят избежать новых болячек. Плей-офф НБА многие лидеры команд провели на пределе здоровья и сил.
Так за кем теперь смотреть?
Кевин Пелтон из ESPN назвал этот состав США слабейшим за всю историю профессионального баскетбола сборных. Мы так категорично не думаем. Тем более что лидером команды станет Кемба Уокер. Летом он сменил «Шарлотт» на «Бостон», а перед новым сезоном разомнется на ЧМ - здоровья хватит. Кемба обычно забрасывает по-разному, красиво и очень много. Вот так:
Донован Митчелл из «Юты» внешне мало похож на звездного баскетболиста. В НБА он провел два сезона, но уже имеет хорошие отзывы и большой потенциал. По таланту Митчелла сравнивают с Симмонсом (тем самым, который не бросает трехи). У самого Митчелла забрасывать получается хорошо. В матче с «Денвером» он вообще повторил личный рекорд, когда набрал 46 очков.
Кайл Лаури был одним из важных игроков чемпионского «Торонто». В среднем он выдавал почти девять передач и набирал по 14 очков за игру. «Поехал в сборную, чтобы поиграть под руководством Поповича», – рассказал Лаури о своем выборе. Даже в 33 года его не остановила усталость после тяжелого сезона. НБА выиграл – теперь можно и в сборной зажечь.
Американцы 12 раз выигрывали чемпионат мира. Их общее достижение по матчам – 123 победы и 27 поражений. На этом турнире сборная США попала в группу с Чехией, Турцией и Японией. Первый официальный матч у нее будет уже 1 сентября. Система такая, что из четырех команд группы только две попадают в следующий раунд. Проигравшие поборются за 17-32 места.
Нам важна не только сборная США. Россия тоже попала на ЧМ-2019. Аргентина, Корея и Нигерия – наши соперники по группе.