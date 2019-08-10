Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ

Главный тренер Грэг Попович – основной актив этой команды. 70-летний тренер пять раз выигрывал НБА, а в тренерском штабе сборной США доходил до бронзы на Олимпиаде-2004. Тогда в ее составе был еще молодой Леброн, но и этого не хватило. Результат посчитали провалом. Сейчас Попович согласился на роль главного тренера из-за любви к своей стране.

Почему звезды НБА пропускают ЧМ?

Еще пара фактов об Олимпиаде-2004. Она стала последним турниром, где сборная США вообще кому-нибудь проигрывала. С того момента у команды серия из 57 побед в основных розыгрышах ЧМ и Олимпиады. Естественно, что она выиграла вообще все турниры, где принимала участие. Чемпионат мира уступает Олимпиаде по престижу, поэтому от него отказываются чаще.

Сейчас для повышения привлекательности ЧМ сделали многое. Его даже специально перенесли с 2018-го, чтобы не проводить в один год с российским чемпионатом мира по футболу. Турнир пройдет в Китае – для баскетболистов эта страна давно превратилась в важнейшую рекламную площадку. Там они раскручивают собственные имена и получают новую аудиторию.