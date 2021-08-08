Олимпиада-2020
гандбол
Анна Вяхирева
Россия (гандбол)
Лучшая гандболистка Олимпиады-2020 Вяхирева сказала, что хочет приостановить карьеру
4 часа назад
Гандболистка Анна Вяхирева объявила об этом после поражения 🇷🇺 России в финале Олимпиады-2020 против 🇫🇷 Франции.
«Я очень наелась гандболом. Наверное, возьму перерыв, если клуб и сборная пойдут мне на встречу. Считаю, что мне нужно позаботиться о себе», – когда Вяхирева это говорила, она плакала.
- Вяхирева стала лучшим игроком женского турнира в Токио. Она выигрывала Олимпиаду в 2016 году.
- Вяхиревой 26 лет. Она выступает за «Ростов-Дон».
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