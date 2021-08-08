Лучшая гандболистка Олимпиады-2020 Вяхирева сказала, что хочет приостановить карьеру

Гандболистка Анна Вяхирева объявила об этом после поражения 🇷🇺 России в финале Олимпиады-2020 против 🇫🇷 Франции.

«Я очень наелась гандболом. Наверное, возьму перерыв, если клуб и сборная пойдут мне на встречу. Считаю, что мне нужно позаботиться о себе», – когда Вяхирева это говорила, она плакала.