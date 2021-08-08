🌏 93 страны выиграли на Олимпиаде-2020 минимум одну медаль

Завершились все соревнования на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете:

Олимпиаду-2020 выиграла сборная США. Она победила по общему количеству медалей (113) и по количеству золота (39).

10 лучших:

1. 🇺🇸 США (39+41+33) – 113.

2. 🇨🇳 Китай (38+32+18) – 88.

3. 🇯🇵 Япония (27+14+17) – 58.

4. 🇬🇧 Великобритания (22+21+22) – 65.

5. 🇷🇺 Россия (20+28+23) – 71.

6. 🇦🇺 Австралия (17+7+22) – 46.

7. 🇳🇱 Нидерланды (10+12+14) – 36.

8. 🇫🇷 Франция (10+12+11) – 33.

9. 🇩🇪 Германия (10+11+16) – 37.

10. 🇮🇹 Италия (10+10+20) – 40.

Полный медальный зачет Олимпиады-2020

93 страны получили минимум по одной медали. С одной медалью завершили Олимпиаду 17 сборных, 11 – с двумя, 6 – с тремя = треть медалистов выиграли не больше трех медалей.