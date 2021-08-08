🌏 93 страны выиграли на Олимпиаде-2020 минимум одну медаль
Завершились все соревнования на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия выиграла 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете:
- Россия выиграла 71 медаль на Олимпиаде-2020. Это лучший показатель с 2004 года
- Россия заняла пятое место в общем зачете на Олимпиаде-2020. Это худший результат в истории
- Все медали России на Олимпиаде-2020
Олимпиаду-2020 выиграла сборная США. Она победила по общему количеству медалей (113) и по количеству золота (39).
10 лучших:
1. 🇺🇸 США (39+41+33) – 113.
2. 🇨🇳 Китай (38+32+18) – 88.
3. 🇯🇵 Япония (27+14+17) – 58.
4. 🇬🇧 Великобритания (22+21+22) – 65.
5. 🇷🇺 Россия (20+28+23) – 71.
6. 🇦🇺 Австралия (17+7+22) – 46.
7. 🇳🇱 Нидерланды (10+12+14) – 36.
8. 🇫🇷 Франция (10+12+11) – 33.
9. 🇩🇪 Германия (10+11+16) – 37.
10. 🇮🇹 Италия (10+10+20) – 40.
Полный медальный зачет Олимпиады-2020
93 страны получили минимум по одной медали. С одной медалью завершили Олимпиаду 17 сборных, 11 – с двумя, 6 – с тремя = треть медалистов выиграли не больше трех медалей.