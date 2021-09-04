«Он сказал: «Это любовь к родине». Украинский паралимпиец снова отказался от совместного фото с российскими спортсменами

На Паралимпиаде-2020 в Токио прошел забег на 200 метров в классе Т35 [церебральный паралич или другие нарушения координации]. Его выиграл 🇷🇺 Дмитрий Сафронов, вторым стал 🇺🇦 Игорь Цветов, третьим – 🇷🇺 Артем Калашян.

Цветов отказался от совместного фото на пьедестале. Такая же ситуация произошла 30 августа после забега на 100 метров, в котором Сафронов выиграл первое золото.

Он рассказал: «Как отреагировал? Да никак – это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине». У него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями».