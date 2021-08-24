Новая Зеландия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за опасений заражения ковидом

В Токио 24 августа пройдет церемония открытия Паралимпийских игр. Новая Зеландия предупредила, что не выйдет на нее из-за ситуации с коронавирусом.

В сообщении сборной говорится, что она следует собственным предписаниям из-за ситуации с коронавирусом. Ее цель – «сохранить команду» в как можно более безопасном состоянии.