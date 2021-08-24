Паралимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Паралимпиада-2020

Новая Зеландия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за опасений заражения ковидом

3 часа назад

В Токио 24 августа пройдет церемония открытия Паралимпийских игр. Новая Зеландия предупредила, что не выйдет на нее из-за ситуации с коронавирусом.

В сообщении сборной говорится, что она следует собственным предписаниям из-за ситуации с коронавирусом. Ее цель – «сохранить команду» в как можно более безопасном состоянии.

  • В Новой Зеландии во второй половине августа начался резкий рост заболевания ковидом. В начале месяца число новых случаев не превышало десяти, во второй половине поднялось до 42. В некоторых регионах ввели локдаун.
  • В Японии также новая волна коронавируса – самая серьезная за все время пандемии. В августе число новых случаев заболевания неоднократно било рекорды, поднимаясь выше 15 тысяч, 20 тысяч и 25 тысяч случаев за сутки.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Паралимпийский комитет Новой Зеландии
Еще по теме
Новозеландская хака – устрашение, энергия и традиции. Родилась из легенд, исполняется больше 100 лет и бесит соперников
В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Паралимпиада-2020