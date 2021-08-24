Паралимпиада-2020
Новая Зеландия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за опасений заражения ковидом
3 часа назад
В Токио 24 августа пройдет церемония открытия Паралимпийских игр. Новая Зеландия предупредила, что не выйдет на нее из-за ситуации с коронавирусом.
В сообщении сборной говорится, что она следует собственным предписаниям из-за ситуации с коронавирусом. Ее цель – «сохранить команду» в как можно более безопасном состоянии.
- В Новой Зеландии во второй половине августа начался резкий рост заболевания ковидом. В начале месяца число новых случаев не превышало десяти, во второй половине поднялось до 42. В некоторых регионах ввели локдаун.
- В Японии также новая волна коронавируса – самая серьезная за все время пандемии. В августе число новых случаев заболевания неоднократно било рекорды, поднимаясь выше 15 тысяч, 20 тысяч и 25 тысяч случаев за сутки.
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