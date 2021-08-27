Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары

Легкоатлет 🇷🇺 Федор Рудаков не завершил на Паралимпиаде забег на 5000 метров среди незрячих и слабовидящих. Паралимпийцев обязывают проходить дистанцию с сопровождающими – их называют лидерами.

Лидер Рудакова почувствовал себя плохо из-за жары и упал. Тем не менее Рудаков продолжил забег, но за 50 метров до финиша врезался в ограждение. Если бы он пришел к финишу, то результат все равно бы не зачли из-за отсутствия сопровождающего, следует из слов вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.

Рудаков побеждал на чемпионате Европы в 2021 году (1500 метров) и брал серебро на мировом первенстве 2019 года.