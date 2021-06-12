На открытии Евро выступал слепой певец. Он полностью лишился зрения, когда во дворе на футболе мяч попал в голову
На церемонии открытия Евро-2020 выступал итальянский тенор Андреа Бочелли. Он спел арию Nessun dorma («Пусть никто не спит»).
Бочелли много раз выступал на финалах ЛЧ и пел для «Лестера» в честь чемпионства. Исполнить именно арию Nessun dorma он посоветовал организаторам сам: «Это про преодоление трудностей. Песня сплотит все 24 сборные и миллиарды фанатов по всему миру».
Бочелли 62 года и уже 50 лет он живет слепым. В детстве у него была глаукома, Бочелли совсем плохо видел. Но полностью лишился зрения в 12 лет, когда играл в футбол и мяч попал ему в глаз – произошло кровоизлияние в мозг: «Я обожал футбол, но однажды со мной случилось несчастье».
Мама успокаивала его и себя, включая классическую музыку. Ослепнув, Бочелли сильно погрузился в музыку. Но после школы учился и получил диплом юриста. Хотя сразу после университета поехал в Турин – чтобы стать музыкантом. Там его в ученики взял Франко Корелли – известный оперный певец.
В 34 года Бочелли прошел прослушивание у итальянской рок-звезды Дзуккеро. Демозапись попала к Лучано Паваротти (один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века). Паваротти сказал: «Нет голоса лучше, чем Бочелли». С того момента карьера резко пошла вверх – в этом же году он уже выступал перед Папой Римским.
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Через несколько лет Бочелли уже стал мировой звездой и выступал во всех крупных городах. Продал более 80 миллионов альбомов, получил звезду на голливудской «Алее Славы» и кучу элитных музыкальных премий (например, 6 номинаций на «Грэмми»).
Он стал настолько популярным и успешным, что режиссер Майкл Рэдфорд (обладатель «Оскара») снял про него фильм – «Музыка тишины». В фильме исследуется связь между слепотой и слухом и другими чувствами, которые усиливаются потерей зрения.
Бочелли ничего не видит, но живет так, как будто он не слепой: «Никто не хочет смотреть, как я тянусь к стулу, не доставая его. Что я отчаявшийся человек с вытянутыми руками. Большую часть своей жизнь я провожу, притворяясь, что действительно вижу».
Еще Бочелли рассказывает, что до сих пор боится выступать на концертах: «Это всегда преодоление. Это необходимость делиться чем-то сокровенным, интимным, тем, что скрыто в глубине души и становится достоянием публики».