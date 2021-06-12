На открытии Евро выступал слепой певец. Он полностью лишился зрения, когда во дворе на футболе мяч попал в голову

Бочелли 62 года и уже 50 лет он живет слепым. В детстве у него была глаукома, Бочелли совсем плохо видел. Но полностью лишился зрения в 12 лет, когда играл в футбол и мяч попал ему в глаз – произошло кровоизлияние в мозг: «Я обожал футбол, но однажды со мной случилось несчастье».

Мама успокаивала его и себя, включая классическую музыку. Ослепнув, Бочелли сильно погрузился в музыку. Но после школы учился и получил диплом юриста. Хотя сразу после университета поехал в Турин – чтобы стать музыкантом. Там его в ученики взял Франко Корелли – известный оперный певец.

В 34 года Бочелли прошел прослушивание у итальянской рок-звезды Дзуккеро. Демозапись попала к Лучано Паваротти (один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века). Паваротти сказал: «Нет голоса лучше, чем Бочелли». С того момента карьера резко пошла вверх – в этом же году он уже выступал перед Папой Римским.

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