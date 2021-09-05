Паралимпиада-2020
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#Паралимпиада-2020

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады-2020

05 сентября, 11:35

Завершилась Паралимпиада в Токио. Она началась 24 августа и продлилась до 5 сентября. Российские спортсмены взяли 36 золотых медалей, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Так выглядит топ-5 в медальном зачете по странам (в скобках указана последовательность «золото+серебро+бронза»):

1. Китай – 207 наград (96+60+51).

2. Великобритания – 124 (41+38+45).

3. США – 104 (37+36+31).

4. Россия – 118 (36+33+49).

5. Голландия – 59 (25+17+17).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт Паралимпиады-2020
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