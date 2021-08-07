Олимпиада-2020
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Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол) #волейбол

🥈 🇷🇺 Мужская сборная России по волейболу выиграла серебро Олимпиады-2020

43 минуты назад

В финальном матче мужского турнира Олимпиады-2020 сборная 🇷🇺 России сыграла с 🇫🇷 Францией. Игра продлилась пять сетов – 2:3.

  • В четвертьфинале Россия победила 🇨🇦 Канаду (3:0), в полуфинале – 🇧🇷 Бразилию (3:1).
  • В Токио россияне дважды победили бразильцев – еще одна победа была в группе. Бразилия – олимпийский чемпион 2016 года.
  • Единственный раз Россия выигрывала Олимпиаду в 2012 году. В 2016-м было четвертое место.
  • Франция впервые выиграла Олимпиаду. Она заняла четвертое место в группе, где первый раз победила Россию.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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