Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею

Правительство Белоруссии опубликовало санкционный список, куда вошла продукция трех компаний. Оно объяснило решение «защитой национальных интересов». Санкции касаются:

Liqui Moly. Немецкая компания, производящая автомобильные масла, смазки и другие технические жидкости.

Skoda Auto. Чешский автопроизводитель.

Beiersdorf AG. Немецкая бренд, производящий средства для ухода за кожей (Nivea, Eucerin и другая продукция).

Ввозить товаров можно только для личного пользования. В остальных случаях их не пропустят через границу. Белорусским магазинам, в том числе онлайн-площадкам, запрещено продавать эти товары. Запрет продлится шесть месяцев.

Санкции ввели через три месяца после отмены в Белоруссии чемпионата мира по хоккею. Попавшие под них бренды грозили бойкотом турнира, если он пройдет в Минске. В итоге ЧМ Международная федерация по хоккею (ИИХФ) лишила Белоруссию турнира.