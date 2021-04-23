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Белоруссия запретила ввоз автомобилей Skoda и продукции Nivea. Эти бренды отказались от спонсирования ЧМ по хоккею
вчера, 20:17
Правительство Белоруссии опубликовало санкционный список, куда вошла продукция трех компаний. Оно объяснило решение «защитой национальных интересов». Санкции касаются:
- Liqui Moly. Немецкая компания, производящая автомобильные масла, смазки и другие технические жидкости.
- Skoda Auto. Чешский автопроизводитель.
- Beiersdorf AG. Немецкая бренд, производящий средства для ухода за кожей (Nivea, Eucerin и другая продукция).
Ввозить товаров можно только для личного пользования. В остальных случаях их не пропустят через границу. Белорусским магазинам, в том числе онлайн-площадкам, запрещено продавать эти товары. Запрет продлится шесть месяцев.
Санкции ввели через три месяца после отмены в Белоруссии чемпионата мира по хоккею. Попавшие под них бренды грозили бойкотом турнира, если он пройдет в Минске. В итоге ЧМ Международная федерация по хоккею (ИИХФ) лишила Белоруссию турнира.
- ИИХФ посчитала, что в Минске небезопасно поводить ЧМ из-за продолжающихся протестов. Он начались в августе 2020-го после выборов президента страны.
- Городами-хозяевами заявляли Ригу и Минск, но теперь турнир пройдет только в Латвии. Он стартует 26 мая и продлится до 6 июня.
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