ЧМ-2021
Хоккей
ИИХФ перенесла ЧМ-2021 из Белоруссии
2 часа назад
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Сейчас Международная федерация по хоккею (ИИХФ) официально объявила, что лишает Минск права на проведения ЧМ.
Что еще известно:
- Официальная причина – организация посчитала, что вопросы безопасности (острая политическая ситуация и коронавирусная пандемия) не позволяют Минску провести ЧМ.
- Дальше совет федерации должен рассмотреть заявку Риги как либо единственную страну, которая примет ЧМ, либо найти страну, которая поможет Латвии в этом. ИИХФ отметила, что первый вариант легче, поэтому это избавит сборные от международных переездов.
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