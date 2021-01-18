ЧМ-2021
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ИИХФ перенесла ЧМ-2021 из Белоруссии

2 часа назад

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Сейчас Международная федерация по хоккею (ИИХФ) официально объявила, что лишает Минск права на проведения ЧМ.

Что еще известно:

  • Официальная причина – организация посчитала, что вопросы безопасности (острая политическая ситуация и коронавирусная пандемия) не позволяют Минску провести ЧМ.
  • Дальше совет федерации должен рассмотреть заявку Риги как либо единственную страну, которая примет ЧМ, либо найти страну, которая поможет Латвии в этом. ИИХФ отметила, что первый вариант легче, поэтому это избавит сборные от международных переездов.
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